Dany ANDRE

J'ai intégré le groupe SERIS Security en juin 2014. Formateur permanent pour le compte de SERIS Academy (organisme de formation du groupe), j'effectue de nombreuses formations dans des domaines très variés : incendie, SSIAP, secourisme, habilitation électrique, sûreté...

J'occupe également la fonction de planificateur. Responsable d'un secteur recouvrant pratiquement toute la France (sauf Nord-Est et région parisienne), je dispose d'une base de donnée d'une cinquantaine de formateur indépendant.

Mon expérience dans le domaine du secourisme me permet également d'être le référent dans ce secteur.

La gestion du matériel au sein de SERIS Academy est aussi l'une de mes activités.



Mes compétences :

Secourisme/Assistance aux personnes

Déminage humanitaire et action contre les EEI

Gardiennage & Surveillance

Sécurité incendie

Management d'équipe

Catastrophes naturelles

Formateur

Armement et munitions

Explosifs

Secourisme

Sécurité

Pompier