Dany ANNEIX

Praticien expérimenté en paie et droit du travail depuis plus de 20 ans, je manage une équipe de 4 techniciens paie au sein d'un cabinet important du Morbihan.

La gestion d'équipe, la formation et le conseil aux chefs d'entreprise font partie de mon quotidien.

Domaines d'action : Etablissement des bulletins de paie, déclarations sociales, mais aussi actes juridiques en droit du travail (contrats d'embauche, procédures disciplinaires et de licenciement, mise en place des élections des RP, audit social ...).



Mes compétences :

Paie

Ressources humaines

Management d'équipe

Formateur

Droit du travail

Comptabilité

Recrutement

Contrat de travail