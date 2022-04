Celine ANNEIX

Diplômée d'un Bachelor Responsable marketing et développement commercial en 2012, j'ai intégré l'ISCAM (Institut Supérieur du Commerce Automobile du Mans) en janvier 2013. Cette formation professionnelle m'a permis d'acquérir les connaissances et les compétences nécessaires à la réussite mon projet professionnel.



Passionnée par le secteur automobile, j’aimerai évoluer à des postes dans les services Marketing et Commercial.





Mes compétences :

Access

Pack office

Marketing opérationnel

Marketing

Automobile

Commerce

Communication

Evènementiel

Vente

Marketing stratégique