Julie HUMBERT

Après avoir suivi le cursus ISCAM en 2013, j'ai eu la chance de travailler au sein des sièges de deux constructeurs Premium (Audi France et Mercedes-Benz France). Ces postes m'ont permis de maîtriser le fonctionnement, les valeurs et les principes de constructeurs Premium. A travers ces postes j'ai été amenée à travailler en collaboration avec le réseau. J'ai ensuite naturellement décidé de moi-même travailler dans le réseau, cela me semblait être une suite logique à mon parcours.

Je travaille donc aujourd'hui sur le "terrain" dans le réseau Citroën. Mon poste actuel me permet d’avoir une connaissance solide et globale des rouages d’une concession et des métiers des interlocuteurs qui l’occupent. L’aisance relationnelle et commerciale acquise me permettra une plus grande légitimité à un poste itinérant auquel j’aspire depuis la fin de mes études.



Mes compétences :

Travail en équipe

Relation Clients

Anglais courant

Portugais

eLearning

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Outlook

Microsoft Excel