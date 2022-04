Dany AUFFRAY

Je suis, depuis 2012, Chef de Centre Exploitation et Maintenance chez Missenard Climatique, en charge de la maintenance préventive et curative de chaufferies (gaz, fioul et bois), groupes de froid, climatisations, ventilations, traitement d’air, PAC et installations solaires thermiques dans les secteurs tertiaire et industriel, domaines public et privé en ayant la gestion de sous-traitants sur certains sites avec des contrats multi techniques.



En charge de faire exécuter la maintenance des contrats à l'équipe de techniciens ainsi que la distribution des dépannages en CVC, d'assurer l'organisation et les plannings des contrats et d'astreinte, le suivi de l'outillage, des formations et le respect des règles de sécurités ainsi que la commande des pièces détachées et l'établissement des devis et factures.



J’ai également une mission au niveau sécurité en assurant le respect des réglementations, l’élaboration de plans de prévention et en fournissant et faisant respecter le port des EPI.



L’aspect commercial est un autre point important par le maintien des affaires en portefeuille, la rencontre des clients pour répondre au plus prêt de leurs besoins et la gestion des réclamations. Le tout pour une valorisation des affaires et l’obtention ou le dépassement de l’objectif attendu.



Ces connaissances viennent compléter 26 années d'expérience précédemment effectuées comme Responsable des Equipements dans le semi-conducteur où j’ai pu aborder des domaines industriels aussi variés que la mécanique, automates, optique, générateur de froid, régulation en température, radiofréquence, pneumatique, pompes à vide et fluide, gaz, électronique, informatique, capteurs et appareils de mesure...).

Je dirigeais alors, une équipe de 4 techniciens curatifs et 7 opérateurs préventifs.



Ces différentes compétences me permettent de croire que je suis en parfaite adéquation avec le poste que vous recherchez.



Mes compétences :

Maintenance préventive et curative

Management d'équipe

SOUS TRAITANTS