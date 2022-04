Dany BECKER

Suite à la vente de mon entreprise que j'ai diriger un peu plus de dix ans et au vu de la conjoncture actuel, je préfère m'orienter vers un emploi de salarié.

A la base je suis issu d'une formation aux métiers de l'automobile en mécanique carrosserie peinture et soudure toutes positions, puis avec les années passés comme chef d'entreprise j'ai acquis une expérience dans la gestion du personnel, du stock, de l'établissement des devis et de la facturation.

Je suis curieux de nature, j'aime le travail bien fait sans oublier le coté rentabilité, j'ai plaisir à trouver une solution à tous problèmes que je rencontre au quotidien.

Je recherche un poste à responsabilité dans l'automobile de préférence et je reste ouvert à toutes propositions.



Mes compétences :

Peinture

Soudage

Management

Tôlerie

Electricité

Conduite de chantier

Gestion des stocks

Mécanique générale

Microsoft Word

Relations humaines