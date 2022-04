Marc HANNUSCH

Négociateur expérimenté, chasseur d'affaires dans un contexte concurrentiel soutenu, apporteur de solutions techniques et économiques auprès des prescripteurs et utilisateurs finaux, gestionnaire d'un porte feuille de clients, animateur et formateur de réseaux de vente. Professionnel de l'électricité depuis plus de 26 ans, dans la partie installation ou commerciale, avec une expertise en éclairage. En 2014, j'ai décidé de me lancer dans l'entreprenariat.



Mes compétences :

RELUX

Prescriptions

DIALux

Négociation

Réponse aux appels d'offres

Planification

Réalisation de devis

Logiciel CRM

Microsoft Office

Electricité

Etude technique