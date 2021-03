Daniel PRABHAKAR

Bienvenue sur mon profil, je me présente, Daniel, ingénieur produits.

Je suis dynamique, sympathique, toujours prêt à relever de nouveaux challenges de nouveaux défis

Créativité, conception, recherche, ont rythmé ma vie depuis ma première tour avec des petites briques en plastique, il y a plus de 20 ans, à des pièces automobiles et électriques aujourd’hui.



Après 8 ans d’expérience, je suis passé par différents postes dans l’industrialisation, le pilotage de projet et la conception mécanique dont 5 ans dans l’automobile.

J’ai acquis des qualités solides dans le management, la communication, l’organisation, nécessaires à la bonne marche d’un projet.



Alors un projet, une idée, un design à retravailler.... je suis là....



Véritable couteau suisse j’arrive facilement à m’adapter et me passionner pour tout nouveau projet, grâce à mon autonomie et mon côté autodidacte.

Je suis ravi que vous ayez fait ma connaissance, si vous avez besoin de plus de renseignements n'hésitez pas à me contacter, me questionner, me demander en contact car ce profil est fait pour ça !



A très bientôt

Daniel



Mes compétences :

Ergonomie

Conception

Mécanique

Gestion de projet

Ingénierie

Amélioration continue

Management

Métallurgie

Chargé d'affaires

Industrialisation

Thermique

Acoustique

Plasturgie