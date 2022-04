Dany BERTEAUX

Une vingtaine d'années passée dans le métier de commercial m'ont permis d’évoluer vers un poste de responsable de marché dans le secteur des nouvelles technologies de l’informatique et des communications.



je suis actuellement chargé de développer notre département "Intégration de réseaux d’entreprise " en commercialisant des offres d'infrastructure d'accès sécurisée et de travail collaboratif avec mobilité en partenariat avec les principaux acteurs du marché (France Télécom, Microsoft, Citrix, etc...).



D'un esprit très créatif pour mettre en oeuvre des actions "marketing" efficaces, je sais toutefois rester pragmatique en utilisant au mieux les ressources et les moyens mis à ma disposition.



Mes compétences :

Informatique

Marketing

NTIC

Responsable produit

Rugby