Dany BOURCE

Une mamie retraitée avec une peche d enfer et ki donne des cours de danses africaines, monte des spectacles uniquement pour le plaisir !!!

je voyage en Afrique 3 à 4 fois par an et je me pose principalement au village de Nianing au Sénégal pres de Mbourg.

Il y a beaucoup à faire et à donner !!!!

Une pouponnière me tient à coeur à Mbourg le personnel est bénévole et ils fonctionnent uniquement grace à des dons...

J ai parcouru l AFRIQUE DE LONG EN LARGE ce continent pour lequel j ai une grande passion !!!!! désormais je me consacre à ce village ki est magique !!



je ne supporte pas l égoisme ni l intolérance, apres je suis OPEN car dans la vie on avance, si l on sait partager !!!!!



Mes compétences :

TOLERANTE