Dany BOURDET

Docteur en Changement social option sociologie (2005), je suis enseignant en Sciences de l’éducation depuis 2007 à l’Université de Lille. De la 1ère année de Licence à la 1ère année de Master Sciences de l’éducation en passant par la formation préparant au Diplôme Universitaire de Formateur d’Adultes (DUFA), mes enseignements en présentiel et en distanciel concernent principalement la méthodologie et les techniques qualitatives de recherche (enquête ethnographique, sociologie visuelle, observation, entretien) et la méthodologie de projet, mais aussi le travail social et le travail éducatif. Je coordonne les cours "Introduction à la méthodologie des entretiens" et "L'intervention éducative dans le champ du travail social" en 1ère année de Licence et "Approches ethnographiques, carnet de bord" en 2ème année. Je suis par ailleurs référent pédagogique auprès des étudiant-e-s pour l'enseignement à distance.

Je suis intervenu ponctuellement à l’Institut Régional du Travail Social (IRTS) des Hauts-de-France sur la méthodologie de recherche et la méthodologie du mémoire dans les formations préparant au Diplôme d'État d'Éducateur Spécialisé (DEES) et au Certificat d'Aptitude aux Fonctions d'Encadrement et de Responsable d'Unité d'Intervention Sociale (CAFERUIS). J’ai auparavant dirigé pendant quelques années des mémoires d’éducateurs-stagiaires de l’École Nationale de Protection Judiciaire de la Jeunesse (ENPJJ).

En matière de recherche et de champs d’analyses et de réflexions, je m’intéresse à la société roumaine contemporaine (jeunesse, éducation, solidarité, etc.), ainsi qu'à la formation des futur-e-s professionnel-le-s du travail social, de la formation d’adultes et de l’éducation.



Mes compétences :

Enseignement

Formation de formateurs

Andragogie

E-learning

Sociologie

Études qualitatives

Ethnographie

Recherche

Sciences humaines et sociales

TIC