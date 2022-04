Bonjour,

Je vous propose ma candidature pour un poste d'Aide Médico-Psychologique ( 6 ans d’expérience AMP et 12 ans d’expérience dans le secteur médico-social).

En effet suite a un départ pour soutenir un proche dans la maladie, je souhaite réaménager en métropole lyonnaise.



Ayant des qualités d’écoute et une analyse rapide des besoins ainsi qu'une attitude professionnelle en situations d'urgences, et riche de mon expérience dans différentes structures; Je me me tiens a disposition pour vous exposer plus amplement mes capacités lors d'un entretient.

Dany Brisset tel: 0641532148