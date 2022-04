Dany CARTRON

Je travaille depuis plus de 10 ans au CAUE de Loire-Atlantique comme chargé de la communication visuelle.



Mon travail consiste à donner à comprendre, à rendre lisible et compréhensible des idées, des messages à travers une approche sensible, plastique.

Les différents projets sur lesquels j'ai travaillé m'ont permis de d'expérimenter plusieurs médiums :

- La scénographie d'expositions

- l'édition papier (publications liées à l'architecture essentiellement)

- La communication (newsletters, affiches etc…)

- La vidéo (institutionnelle ou d'exposition)



Mon intérêt premier dans cet emploi est de travailler autant sur le fond que sur la forme.



En parallèle, je suis inscrit à la maison des artistes ce qui me permet de pouvoir répondre à des projets artistiques. Cette activité est très secondaire mais me nourrit intellectuellement.



Retrouvez les projets que j'ai pu réaliser à travers ces 2 activités surArray



Mes compétences :

Installation

Architecture

Scénographie

Art contemporain