Line CARTRON

Diplômée en Stratégie et Ingénierie de la Formation d’Adultes : DESS SIFA -MASTER 2



Je fonde ma pratique sur 15 années d’expérience dans les secteurs de l’orientation vers l’emploi, l’accompagnement de salariés en transition professionnelle, l’ingénierie et le développement de formations en Ressources Humaines (tutorat, management, accompagnement de formateurs/consultants).



Après mon expérience pour le Cabinet de Consultants ADEA, j' exerce depuis 2003 en qualité de Formatrice /Consultante indépendante.



Praticienne du Co-Développement Professionnel / échanges et analyse des pratiques professionnelles (formée par Adrien Payette/Montréal/Québec/fondateur)



Membre du Réseau International de Co-Développement Professionnel



Je suis formée aux relations interpersonnelles : approches québecoises et américaines



Je bénéficie d'une supervision individuelle