Dany CASADO

Issu d'un cursus à double compétence technique et commerciale, mes compétences se tournent vers :



- le chiffrage d'appels d'offres en termes de coût et de délais en m'appuyant sur l'expertise des services supports (Etudes, Approvisionnement, Qualité, Production, Transport...),

- le soutien technique, administratif et commercial à l'export (relation avec distributeurs, agents et grands donneurs d'ordres),

- le suivi d'affaires pour la réalisation de contrats clés,



Mes compétences :

Développement commercial

Marketing stratégique

Développement international

Gestion de projet

Commerce international

Sales

Business development

Grands comptes

Chef de projet

Energy

Chef de produit

Chef de produit marketing

Réponse aux appels d'offres

Bid management

Inside Sales