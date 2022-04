Dany CORGIAT

Je suis expert en management, organisation et transformation des systèmes d'information (expert ITSM -> ITIL, COBIT, CMMI et normes ISO).

Au travers de mes multiples expériences, je me suis forgé une solide réputation de sérieux et de professionnalisme favorisant mon développement professionnel. J'ai travaillé plusieurs années dans le secteur privé comme Chef de Projets, Directeurs de Projets ITSM et d'Infrastructures. Je suis actuellement Manager en Systèmes d'Information à l'ACOSS.



Je suis auteur du livre "Intelligence malveillante et cyberattaques" aux éditions Harmattan :

http://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=livre&no=51247



Mes compétences :

ITIL

ITSM

COBIT

ISO

TRANSFORMATION SI

Project Management Office

MOA

Norme ISO 9001

SLA

ITIL Foundation V2

ISO 20000

Système d'information

PMP

Securité SI