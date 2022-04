Dany COURBÉ

L’air que nous respirons dépend du bon fonctionnement des systèmes de ventilation. Le vieillissement des installations, l’accumulation de poussières ou de buées grasses, peuvent diminuer les débits d’air, augmenter les consommations énergétiques, accroitre les risques de propagation d’incendie ou de contamination (bactéries végétatives et sporulées, virus et espèces fongiques). Les proliférations bactériennes sont à l’origine de nombreux symptômes tels que maux de tête, asthme, maux de gorge, irritations … qui peuvent avoir un impact sur la santé des personnes exposées (absentéisme).

AIR ET EAUX CONTROLS NORD compte maintenant 15 salariés dans l'entreprise ouverture de L'agence il y a 2 ans.

Une belle croissance de l'entreprise,un développement maintenant dans L'Est.

Très beau challenge la création,l'augmentation,le développement,le recrutement,la réussite!!!!!!!!!!







Un Service de QualitéArray



Depuis plus de 8 ans, AIR&EAUX CONTROLS a toujours fait le choix de la qualité pour assurer à ses clients le plus haut niveau possible de satisfaction. Maîtrise technique, strict respect des règles d’hygiène et de sécurité, qualification du personnel, ces choix stratégiques d’entreprise sont confirmés.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel