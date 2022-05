Zehira TELION

Convaincue depuis 15 ans que

-la Qualité repose sur les compétences et l'implication de TOUS les Hommes de l'entreprise

-la Qualité se définit uniquement comme la juste réponse à ce qu'attendent nos clients internes et externes

- Que l'Organisation orientée CLIENT favorisant le déploiement des talents est la clé de voûte de la réussite en conquête et fidélisation

Mon ambition : vous aider à mettre en place des organisations optimisant vos talents d'aujourd'hui et demain !

Mon métier : concevoir et mettre en oeuvre VOS solutions Recrutement/Formation/Pilotage Qualité pour réaliser vos ambitions et vos objectifs !



Mes compétences :

CONSEIL

RELATION CLIENT

Formation de formateurs

Formation management de projet

Recrutement cadres

Formation relation client

Formation gestion du temps

Piloter la dynamique d'amélioration continue

Piloter la performance