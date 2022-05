Messaoudi MOHAMED AMINE

Madame,monsieur



Vous êtes un client donneur d'ordre et vous cherchez un centre d’appel bien équipé par les plus modernes et les plus performantes technologies avec une main d’œuvre qualifiée : (on shore/offshore, réception/émission) ayant une expérience considérable sur divers produits(prise de RDV/télévente, sondage/qualification,défiscalisation,coutage en assurance,sms/mailing téléassistance/service après vente) avec des plates formes flexibles et opérationnelles 24/24 et7/7 ?

Vous cherchez de la compétence, du sérieux et de la persévérance

Vous êtes un centre d'appel et vous cherchez un client solvable et des produits qui vont avec vos besoins et vos capacités de production ?



Nous sommes là pour répondre justement à ces besoins.

CARTAGO BUSINESS est une équipe d'apporteurs d'affaires pour le compte des centres d'appels en Tunisie,Algérie,Maroc,France,Suisse,Etats Unis et Canada .

Notre activité consiste à mettre en contact les centres d'appels avec les clients donneurs d'ordre.

Le choix du partenaire se fera sur ses références, sa capacité de production et son aptitude à fournir des RDV de qualité correspondants aux critères définis ensembles.

Notre objectif est de compléter votre force de vente afin de mieux cibler vos clients et d'augmenter rapidement votre chiffres d'affaires.

Nous vous remercions de l'intérêt manifesté pour CARTAGO BUSINESS et nous vous invitons à rejoindre notre grande famille de clients.



Dans l’attente d’une de vos propositions, nous vous prions de croire madame,monsieur en l’assurance de nos respectueuses salutations.



Mohamed Amine Messaoudi

chargé d'affaires, CARTAGO BUSINESS



