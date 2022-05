Zeghdoudi MOHAMED AMINE

La maintenance de tous ces équipements est assurée par l’atelier maintenance des équipements de sûreté de la DML.

Cette maintenance est planifiée selon un planning annuel qui est constitué de Rondes quotidiennes, hebdomadaires, mensuelles, bimestrielles, trimestrielles et semestrielles.

Toute la maintenance est gérée par un logiciel de gestion de la maintenance assistée par ordinateur GMAO géré par le service Méthodes de la DML, qui permis, au fur et à mesure la planification des opérations préventives et correctives; Celui-ci déclenche les gammes selon des plannings mensuels qui sont envoyés à la direction de l’exploitation pour la mise à la disposition des équipements aux techniciens.