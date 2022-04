Paralysé à 20 ans suite à un grave accident de voiture, Dany Dan DEBEIX parvient en quelques années à retrouver l’usage de ses jambes grâce à l’auto-hypnose. Il décide alors de consacrer sa vie à l’hypnose et de l’enseigner.

Hypnothérapeute et Docteur en psychologie clinique G.B., formateur depuis 1972, conférencier international et homme d'expérience, Dany Dan DEBEIX est connu pour ses nombreuses interventions à la radio et à la télévision.

Il reçoit les palmes académiques I.M.O.S. entre autres distinctions, et la reconnaissance de ses pairs par le titre de Docteur of Philosophy Honoris Causa in Political Science and Naturopathic Science en 1998 pour être un précurseur de l’hypnose en Europe.

Avec des milliers de séances à son actif, il a affiné les techniques de P.N.L. et a mis au point de nouvelles méthodes qui ont prouvé leur efficacité.

Il anime des groupes thérapeutiques sur l’insomnie, le tabagisme et le surpoids.

Dany Dan DEBEIX fonde l’Ecole Centrale d’Hypnose pour mettre à la portée de tous son enseignement de l’auto-hypnose, et prodiguer aux spécialistes ses méthodes d’hypnose et ses techniques d’induction rapide.

De nombreux médecins, thérapeutes viennent à ses séminaires pour se former à sa méthode : L’Hypnocoaching® et à l’hypnose thérapeutique.

Dirigeants d’entreprises, cadres, coaches, journalistes, animateurs, sportifs de haut niveau, artistes, étudiants suivent ses formations pour optimiser leurs performances et talents.



Mes compétences :

Hypnothérapeute

Conférencier

Formateur

Dr en Psychologie Clinique

HYPNOSE