Dany DANY L

Dans la profession depuis 35 ans,j'ai travaillé dans différents salons de coiffure afin d'acquérir le maximum d'expérience. J'ai également eu mon propre salon pendant 10 ans situé à (Créteil L'échat),une belle expérience.



Depuis janvier 2007,je travaille en tant que freelance que ce soit sur des des prestations d'évènementiels, de shooting photos....



Je trouve trés intéressant d'avoir plusieurs facettes dans mon métier...



Travailler en studio est un vrai plaisir: un travail d'équipe ou chacun partage son savoir faire.



L'événementiel: un travail de création...que se soit pour des défilés ou lors de mariages et autres cérémonies.



Les "particuliers":le plaisir de retrouver mes clientes régulières (certaines sont fidéles depuis plus de 20 ans) et de rencontrer de nouvelles clientes.



Si vous souhaitez voir mes créations et mes réalisations retrouvez mon travail sur les liens ci dessous.



