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Bruno BONNETAIN

VERSAILLES

En résumé

Ce qui l'inspire :
« RACONTER UNE HISTOIRE, GÉNÉRER DU SENS, ÊTRE GARANT DE COHÉRENCE »
Mon statut :
FREE LANCE

Pour le compte d’agences d’évènements…
(AUDITOIRE, LA MODE EN IMAGES, SAGARMATHA, COULEUR EVENEMENTS, CARAT SPORT, PROFIL EVENEMENT, BE A LIVE, DROLE D’IDEE QUADRIMAGE, CREATIVE SPIRIT, BAROCCO, GENS D’EVENEMENTS, TAPIS ROUGE, COURANT CHAUD, CABINET CONSULTING DIA-MART, AUSTRALIE, PUBLICIS MEETING, ALICE EVENEMENT, LEVER DE RIDEAU, PHENOMENE, NOVABOX, AUSTRALIE/DENIS & CO, ATELIER DES EVENEMENTS, MANDREGO, PARADISO…)

…à l’attention d’entreprises :
(ASTRA ZENECA, GSK, BMS, IBM, AREVA, SEPHORA, CITROEN, PFIZER, AVENTIS, ASSURANCES CARREFOUR, RECKITT BENKISER, CATERPILLAR, AGIP, CONNEX, MAAF, THOMSON MULTIMEDIA, TOTAL, INNOTHERA, ROCHE, CLAAS, MR.BRICOLAGE, FIDELITY PATRIMOINE, BOURSORAMA, SHERING PLOUGH, LFB, LASER, LES JOURNEES DE L’ARBITRAGE, LA HALLE AUX VETEMENTS, SPECTACLE CINESYMPHONIE, MERCK, THERAMEX, SERONO, MELUN SENART ENTREPRISES, SODEXO, AIR LIQUIDE, PROCTER&GAMBLE, STALLERGENES, CIBAVISION, SPECTACLE SOIREE INAUGURATION MAJESTIC CANNES/OUVERTURE FESTIVAL DE CANNES 2010, BOSTON SCIENTIFIC, ASTRA ZENECA, PEUGEOT, HUAWEI, MANITOU, TOTAL, TEVA, GROUPAUTO, PERNOD-RICARD, TAKEDA, L’OREAL, SNECMA, GALERIE LAFAYETTE, REUNICA, KRONENBOURG, SAINT GOBAIN WEBER, BANQUE POPULAIRE, AUTODISTRIBUTION, BEAUMANOIR, SOFIPROTEOL, ABBVIE, BOUYGUES CONSTRUCTION, BIOGEN…)

Entreprises

  • Dernières réalisations - Concepteur/metteur en scène/coach free lance

    2012 - maintenant - Janvier 2015 : Conception/Mise en scène/Coaching scénique speakers
    Congrès/Conférences BIOGEN,: 100 pax, Paris
    - Janvier 2015 : Conception/Mise en scène/Coaching scénique intervenants Direction
    Convention ABBVIE, BU VHC : 270 pax, Paris
    - Janvier 2015 : Coaching scénique intervenants Direction + animateurs
    Convention Bouygues Construction : 800 pax, Paris
    - Décembre 2014 : Coaching scénique intervenants Direction
    Convention Banque Populaire Ouest : 200 pax, Nantes
    - Octobre 2014 : Coaching scénique intervenants Direction
    Préparation réunions lancement nouvelle stratégie SOFIPROTEOL : Paris
    - Octobre 2014 : Mise en scène/Coaching scénique intervenants Direction
    Séminaire National BEAUMANOIR : 1500 pax, Bruxelles
    - Septembre 2014 : Mise en scène/Coaching scénique intervenants Direction
    Séminaire National AUTODISTRIBUTION : 1800 pax, Tarragone
    - Septembre 2014 : Conception/Coaching scénique intervenants Direction BU
    Séminaire National PFIZER BU ONCO : 100 pax, Paris
    - Juin 2014 : Coaching scénique intervenants Direction
    Plénière anniversaire « 20 ans » FIDELITY : 400 pax, Paris
    - Avril 2014 : Mise en scène
    Convention Banque Populaire région ouest : 1200 pax, Rennes
    - Mars 2014 : Mise en scène/Coaching scénique intervenants BU « Primary Care »
    Séminaire BU « Primary Care » PFIZER : 300 pax, Monaco
    - Février 2014 : Conception/Mise en scène/Coaching scénique intervenants CODIR
    World Congress SAINT GOBAIN/WEBER : 450 pax, Lisbonne
    - Janvier 2014 : Coaching scénique intervenants CODIR/Equipes Marques
    Convention nationale KRONENBOURG : 450 pax, Valence
    - Décembre 2013 : Coaching scénique intervenants CODIR
    Convention Managers REUNICA : 250 pax, Paris
    - Novembre 2013 : Coaching scénique intervenants CODIR
    Convention Intégration SNECMA : 1150 pax, Paris
    - Octobre 2013 : Coaching scénique nouveau DG
    Convention Top GM GALERIE LAFAYETTE : 300 pax, Paris
    - Septembre 2013 : Coaching scénique CODIR
    Convention nationale: REUNICA, 200 pax, Nice
    - Aout 2013 : Conception/Mise en scène/Coaching scénique intervenants
    Convention nationale «terrain» : TAKEDA, 200 pax, Lyon
    - Juin 2013 : Conception/Mise en scène/Coaching scénique intervenants
    Convention nationale « fusion » (siège et terrain) : TAKEDA/NICOMED, 350 pax, Paris
    - Juin 2013 : Conception/Mise en scène/Coaching scénique intervenants
    Préparation intervention Journée Mondiale de la cosmétique externe, L’OREAL « Paris »
    - Mai 2013 : Coaching scénique intervenants marque VICHY
    Préparation intervention Convention France PERNOD/RICARD “Les Embiez”
    - Mars 2013 : Coaching scénique Directeurs commerciaux France et Europe
    Preparation intervention World Meeting Oslo
    - Février 2013 : Coaching scénique VP division CTRS/Bruxelles
    Séminaire national TEVA/CEPHALON/THERAMEX, ATHENES, 100 pax
    - Janvier 2013 : Conception/Mise en scène/Coaching scénique Direction BU
    Convention Monde « RELAIS&CHATEAUX&, TURIN, 500 pax
    - Octobre 2012 : Mise en scène plénière d’ouverture/Coaching scénique Direction
    Préparation intervention Convention régionale Caisse d’épargne, VANNES, 400 pax
    - Septembre 2012 : Coaching Directrice communication Caisse d’épargne Loire Atlantique
    Séminaire national TEVA/CEPHALON/THERAMEX, DISNEY PARIS, 100 pax
    - Aout 2012 : Conception/Mise en scène/Coaching pour Plénières
    Séminaire national TEVA/CEPHALON/THERAMEX, DISNEY PARIS, 100 pax
    - Juin 2012 : Coaching Direction Générale + CODIR pour Plénières
    Convention Régionale PERNOD, 6 villes France, 6 x 80 pax
    - Mai 2012 : Coaching Direction Générale + CODIR pour Plénières
    Convention Monde MANITOU, HUELVA, 2 x 750 pax
    - Mars 2012 : Conception/Mise en scène Convention
    Remise « Best awards Innovators 2012 » TOTAL, Paris, 200 pax

Formations

Pas de formation renseignée

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