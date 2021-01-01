Bruno BONNETAIN

Ce qui l'inspire :
« RACONTER UNE HISTOIRE, GÉNÉRER DU SENS, ÊTRE GARANT DE COHÉRENCE »
Mon statut :
FREE LANCE
Pour le compte d’agences d’évènements…
(AUDITOIRE, LA MODE EN IMAGES, SAGARMATHA, COULEUR EVENEMENTS, CARAT SPORT, PROFIL EVENEMENT, BE A LIVE, DROLE D’IDEE QUADRIMAGE, CREATIVE SPIRIT, BAROCCO, GENS D’EVENEMENTS, TAPIS ROUGE, COURANT CHAUD, CABINET CONSULTING DIA-MART, AUSTRALIE, PUBLICIS MEETING, ALICE EVENEMENT, LEVER DE RIDEAU, PHENOMENE, NOVABOX, AUSTRALIE/DENIS & CO, ATELIER DES EVENEMENTS, MANDREGO, PARADISO…)
…à l’attention d’entreprises :
(ASTRA ZENECA, GSK, BMS, IBM, AREVA, SEPHORA, CITROEN, PFIZER, AVENTIS, ASSURANCES CARREFOUR, RECKITT BENKISER, CATERPILLAR, AGIP, CONNEX, MAAF, THOMSON MULTIMEDIA, TOTAL, INNOTHERA, ROCHE, CLAAS, MR.BRICOLAGE, FIDELITY PATRIMOINE, BOURSORAMA, SHERING PLOUGH, LFB, LASER, LES JOURNEES DE L’ARBITRAGE, LA HALLE AUX VETEMENTS, SPECTACLE CINESYMPHONIE, MERCK, THERAMEX, SERONO, MELUN SENART ENTREPRISES, SODEXO, AIR LIQUIDE, PROCTER&GAMBLE, STALLERGENES, CIBAVISION, SPECTACLE SOIREE INAUGURATION MAJESTIC CANNES/OUVERTURE FESTIVAL DE CANNES 2010, BOSTON SCIENTIFIC, ASTRA ZENECA, PEUGEOT, HUAWEI, MANITOU, TOTAL, TEVA, GROUPAUTO, PERNOD-RICARD, TAKEDA, L’OREAL, SNECMA, GALERIE LAFAYETTE, REUNICA, KRONENBOURG, SAINT GOBAIN WEBER, BANQUE POPULAIRE, AUTODISTRIBUTION, BEAUMANOIR, SOFIPROTEOL, ABBVIE, BOUYGUES CONSTRUCTION, BIOGEN…)
Pas de formation renseignée