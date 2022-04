Eléonore DOISY

Que ce soit pour une exposition, un lieu éphémère, un stand ou un événement...

la scénographie influence le discours, interpelle les visiteurs

et/ou plonge le public dans une expérience de marque.



Après une expérience enrichissantes en tant que manager de projets en agence de communication événementielle, j'ai souhaité me spécialiser dans ce domaine qui m'intéresse tant et devenir scénographe...



Grâce à mon savoir-faire dans l'événementiel, la formation continue et une détermination sans faille, j'ai pu enfiler le costume de scénographe pour vivre mon métier avec encore plus de passion.



Mes compétences :

Sketchup

Photoshop

Organisation d'évènements

Scénographie

Pilotage de projets

Events