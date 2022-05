Yohann MÉTAYER-CLARET

15 ans d'experience au service du MICE !

Interlocuteur passionné, mes maitres-mots sont : "Qualité, Réactivité et Satisfaction Client".

Je m'identifie à un 'chef d'orchestre´ qui change régulièrement de partition, devant apprivoiser l'Univers de chaque annonceur pour sélectionner et coordonner les différents acteurs de son événement dans le but de Satisfaire a ses attentes et Dépasser ses Objectifs.



Mes compétences :

Communication

Management

Event manager

Direction commerciale

Direction operationnelle

Relationnel

Leadership