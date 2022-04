Frederique HINDRYCKX

TpaKap, spécialiste de l'évènementiel pour enfants, en entreprises, centres commerciaux et restaurants - http://www.tpakap-kids.com



Pour rendre vos évènements d'entreprise mémorables, l'équipe d'animateurs professionnels de TpaKap vous propose trois formules adaptées aux enfants de tous âges



Formule Noël - 3H



Les animateurs costumés en clown, princesse ou fée accueillent les enfants avec un joli maquillage de fête

Une animation où jeux, contes, devinettes, concours et tours de magie sauront ravir les enfants de tous âges

Le clou du spectacle : l'arrivée du Père Noël en personne pour la remise des cadeaux



En option, nous pouvons proposer une séance photo avec le Père Noël pour que chaque enfant reparte avec un souvenir



Formule Cirque ou Pirates - 3H



Les animateurs préparent avec les enfants un petit spectacle par ateliers :

Initiation au jonglage, à l'équilibrisme, à la magie, sketches de clowns...

Puis ils présentent ensemble un spectacle qui se termine par la distribution de ballons sculptés.



Formule Théâtre - 40 à 50 min de spectacle



Nos comédiens interprêteront pour les enfants un spectacle qui les transportera dans un autre temps

Nous pouvons vous proposer plusieurs choix de pièces suivant l'âge des enfants.





Pour une courte intervention, nous vous proposons également nos artistes à la carte : magiciens et clowns professionnels.





Nouveauté : Animation de Brunchs



Vous proposez des soirées à thèmes ou des brunchs le week-end ?

TpaKap vous propose de devenir votre partenaire privilégié pour animer ces moments et fidéliser vos clients parents de jeunes enfants qui seront ravis de trouver un espace de détente et un vrai moment de jeux pour leurs enfants.

Une animation pour les enfants selon vos souhaits et les contraintes des lieux :

• Maquillage,

• Coloriages,

• Jeux collectifs ou jeux de sociétés,

• Lecture de contes…

L’équipe de TpaKap se tient à votre disposition pour construire une offre personnalisée suivant le nombre de restaurants, le nombre de soirées ou matinées – n’hésitez pas à nous contacter !





Mes compétences :

Animation évènementielle

Spectacle pour enfant