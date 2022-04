Dany DUSAUTOIR

Masseur kinésithérapeute spécialisé en rééducation posturale, j'ai appris l'ostéopathie avec Raymond Richard (DO ICO 92). Je suis kinésiologue EKMA membre du SNK.

J'ai mis au point ARKAGYM une méthode originale d'intégration des réflexes Archaïques destinée aux cas non pathologigiques. Elle est enseignée au sein du Centre d'Enseignement et de Recherches sur les Réflexes de l'Enfance sur Paris, Marseille et Bruxelles. Elle trouve son utilité dans bien des domaines tels que la musique, le chant, la danse, le sport ainsi que celui des apprentissages au sens large. Tous les renseignement utiles se trouvent sur le site:Array



Mes compétences :

Enseignement

Formation