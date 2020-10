Maud ANDREA

Méthode daccompagnement douce non médicale, la kinésiologie vise à éliminer le stress sous toutes ses formes (états émotionnels, douleurs physiques, problèmes cutanés, digestifs, respiratoires, insomnies, énurésie etc.) Grâce au test musculaire, je cherche ce qui a été enregistré neurologiquement dans votre histoire en résonance avec la problématique actuelle. Cest un dialogue avec votre inconscient pour accéder à ce que vous ne dites pas : la partie immergée de liceberg. En libérant le stress et vos charges émotionnelles, je vous accompagne à retrouver un état déquilibre et de bien-être durable.



Retrouvez plus dinformations et les actualités sur mon site :

www.ma-kinesiologie-annecy.com