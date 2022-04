Dany FLEUMARD

Ancien Officier de marine marchande, j'ai évolué vers des missions plus techniques spécialisés dans les achats.



Je suis cofondateur de la société Streamarine dont la mission est l'optimisation des achats dans le milieu maritime, paramaritime et offshore.



Je suis consultant freelance et mes compétences sont les suivante :



• Achats & Logistique, Ressources Humaines

• Restructuration & Gestion d’entreprise (centre de profit)

• Gestion de contrats et litiges

• Cost Control

• Pilotage de projets techniques maritimes

• Edition de solutions informatiques (rationalisation des Achats)



Mes compétences :

Ressources Humaines

Cost Control