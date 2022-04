Rigueur professionnelle, gout du travail en équipe, sens des responsabilités, pro-actif, sont des atouts qui me permettent de réussir positivement et concrètement à toutes les missions qui me sont confiées.



D'un point de vue technique, mon parcours me permets de disposer d'un savoir faire significatif dans la gestion comptable, le traitement de la paie, la gestion administrative du personnel et d'être le référent en droit social.

Ensuite d'un point de vue managérial, je suis un homme de challenge, attaché au dialogue et à la valorisation de la performance de mes collaborateurs.



Mes domaines d'expertises me permettent de pouvoir évoluer dans différentes fonctions.



Dany Gauclin







Mes compétences :

Administration du personel

Droit social

Reporting

Veille social

Organisation du travail

Comptabilité générale

Optimisation des process

Comptabilité analytique