Après des études d'ingénieur et une première vie professionnelle dans l'industrie, je me consacre aujourd'hui entièrement à l'écriture.



J'ai publié des nouvelles dans les revues littéraires Brèves et Harfang. Ai participé à une anthologie sur le travail "Pas de travail qui vaille", en collaboration avec l'école Estienne et les Editions Atelier du Gué.



J'écris également des romans et des pièces de théâtre.