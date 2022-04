Dany LEBLANC

Je ne suis pas actuellement en recherche active d'un autre emploi, mais je suis prêt à étudier toute proposition de poste dans le domaine du développement.

Je suis quelqu'un d'autonome avec un caractère plutôt indépendant, je suis sérieux et n'hésite pas à m'investir à fond dans un projet qui m'intéresse. Curieux de nature, je me tiens toujours au fait de l'actualité technologique.

Si mon profil vous plait, et si vous pensez avoir un poste qui pourrait me correspondre, alors n'hésitez pas à me contacter, j'étudierai volontiers votre proposition.



Mes compétences :

Développement

Delphi

Informatique