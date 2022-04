Dany LEBRUN

Parallèlement à mon métier de responsable de communication (que je n'exerce plus aujourd'hui), je me suis formée à la sophrologie et suivi une formation de thérapeute.

Mon chemin personnel m'a amenée sur cette voie de croissance et de connaissance de soi.

Je m'intéresse aux relations humaines et j'ai choisi de mettre mes compétences au service des personnes recherchant une voie de bien-être et développement personnel, via l'animation de groupes.

J'utilise la sophrologie mais aussi, le rêve éveillé, l'entretien verbal, l'art-thérapie.

Je pratique aussi le reiki.



Mes compétences :

Développement personnel

Ecriture

Peinture

Sophrologie