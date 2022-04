Dany MULLER

Ingénieur-Maître et Docteur en Biologie Santé,



j'ai développé des compétences dans de nombreux domaines pour répondre aux évolutions toujours plus rapides des besoins en recherche fondamentale, translationnelle et pharmaceutique.



J’apprécie particulièrement l'enseignement, le travail en équipe et je cherche à valoriser les qualités de mes collaborateurs pour atteindre les objectifs fixés. Du Management, j'en fais une force et un outil pour trouver les solutions face aux contraintes et exigences de notre métier.



A la recherche d'un professionnel de Recherche et Développement compétent, dynamique et motivée? N'hésitez pas à me contacter !!!



Mes compétences :

Gestion du personnel

Recrutement

Communication

Formation

Management de projets

Management

International