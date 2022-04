Dany Nkomah Koumba,je suis titulaire d' un Bachelor in Business Studies:option:Accounting de Wisconsin International University College-Ghana. dynamique,disponible et doter d'un grand sens de la ponctualité et de la communication aimant le travail d'equipe, j ai des aptitudes en comptabilité finance,Management,économie;...je suis suis actuellement en cabinet comptable.



Mes compétences :

Bank Reconciliations

stock management

purchase orders

management of accounting and financial data

SAP IS BANKING

SAP FI TV

SAP

Preparation of Financial statements

Operations and Maintenance

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Management Accounting

Invoicing

IRPP

Accounts Payable

SAGE COMPTABILITE

SAGE PAIE

MICROSOFT OFFICE-WORD-EXCEL-POWERPOINT

COMPTABILITE FINANCIERE-COMPTABILITE DE GESTION-GE

CONTROLE,ANALYSE ET REGULARISATION DES COMPTES-TRA

SYSCOHADA

International Financial Reporting STANDARS

International Accounting Standards