Dany OFRIANCO

Je suis guitariste-chanteuse, auteur, compositeur et me produit sur toutes sortes de scènes en solo, duo, trio acoustique ou en groupe en électrique. J’ai fondé le groupe DESERT ORANGE et auto produit 2 CD. Je compose un rock mélodique, féminin, intelligent et envoûtant où les 4 langues que j’utilise sont au service de l’émotion.



Biographie : « DESERT ORANGE est l’oasis musical caché, aux multiples ressources, qu’il déploie dans un bon rock dynamique et envoutant. Dany guitariste-chanteuse aime le voyage et elle a relevé le défi d’écrire ses chansons en français, anglais, italien et allemand, ce qui leur donne du relief et de la personnalité au chant. Chaque titre dégage une atmosphère très particulière. Les compositions sont équilibrées entre des riffs poignants oscillant entre rock aux accents métalliques et mélodies marquantes inspirées des musiques celtiques et arabo-andalouses. Les thèmes de l’écriture sont les tourments de l’amour, la solitude, l’intolérance, le sexisme, l’esprit matérialiste et la dualité des relations humaines ».



Mes compétences :

Opiniâtre

Organisée

Patiente

Perfectionniste