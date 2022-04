Dany ORTOLARIE

Je suis en recherche d'emploi de diagnostiqueur immobilier, j'ai suivi une formation et obtenu les certifications pour exercer.

Je cherche un travail dans lequel je pourrais effectuer des diagnostics de tous domaines chez des particuliers et sociétés.

J'ai un bon sens relationnel, suis autonome et rigoureux.

Je suis à l'aise avec les outils informatiques et j’apprends rapidement.

J'ai 48 ans, je suis pacsé et j'ai un enfant.



Mes compétences :

Relations clients

Autonomie professionnelle

Dynamisme

Mobilité

Rigueur