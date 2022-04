Dany PATIN

Conseiller en Gestion de Patrimoine Certifié ( Niveau II).



Titulaire de la carte professionnelle de transactions sur immeubles et fonds de commerce.



Riche d'une expérience de 30 ans dans le domaine financier ( banque + assurance de personnes), nous intervenons sur les problématiques liées au conseil en gestion de patrimoine,avec le soutien technique et juridique d'une plateforme technique et juridique.

Nous pouvons ainsi, après analyse de la situation personnelle du client, élaborer les stratégies nécessaires à mettre en œuvre pour l'accompagner dans la réalisation de ses projets et objectifs.



Nous proposons également la prestation de Chasseur Immobilier, offrant ainsi aux futurs acheteurs un gain de temps considérable en sélectionnant et visitant les biens correspondant à leur attente.



Région Centre



Mes compétences :

Gestion de Patrimoine

Conseil

Conseiller Financier

SCPI

Finance

Immobilier

Défiscalisation

Création et Suivi de notre fonds dédié