Dany PERODEAU

Riche d’ un cursus de 22 ans en tant qu'hôtelière restauratrice conjugué à la pratique de 5 langues.Sens de l’organisation, efficacité, prise de décision rapide. Manager et gestionnaire dans l'âme.

Impliquée dans la communication, le marketing ayant travaillé dans des agences de voyages en début de carrière, soucieuse d’offrir des prestations de qualité au meilleur prix.

Femme de terrain, bonne résistance physique et nerveuse..

Enjouée, très bonne présentation, dédiée au service clients, intransigeante à tout ce qui touche à son confort et sa fidélisation.





Mes compétences :

Budgets

YIELD MANAGEMENT

Pratique 5 langues Anglais, Espagnol (courant) Ita

Gestion des ressources humaines

Informatique

Gestion administrative

Prospection commerciale

Management

Public relations

Langues, gestion, management