Morgane COTARD

Mes atouts pour me décrire en 4 mots :

Mon optimisme, il y a toujours des solutions

Adaptabilité, après plusieurs expatriations j'ai su rapidement m’intégrer à différents environnements et culture

Curieuse, j'aime les challenges et apprendre

Bon relationnelle, mon atout principal



Mes compétences :

Hôtellerie

Tourisme

SAP

Management

Administration

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Microsoft Access

Internet

Services généraux