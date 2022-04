Dany PETITJEAN

Parce que les formateurs doivent servir au mieux les entreprises et collectivités, il est nécessaire de développer chaque jour une offre de formations et de solutions, pour étoffer les compétences professionnelles de tous les collaborateurs. Le domaine des ressources humaines est passionnant, car il se situe au cœur de l’entreprise sur des sujets aussi variés que la gestion des carrières, les risques professionnels, le recrutement et la fidélisation des collaborateurs, la mise en place de stratégies, de prévention du stress, de communication interne, des relations sociales, de l’utilisation des outils informatiques.



La connaissance de l’être humain permet ainsi d’améliorer l’organisation et la productivité de l’entreprise, d’accompagner les politiques de changement, et d’anticiper ses évolutions.



Pour mettre en œuvre ces différents projets ou se perfectionner dans son métier, mes compétences permettent à mes collaborateurs et à mes stagiaires de relever ces défis avec succès.



Vous avez besoin de moi? Je suis disponible.





Mes compétences :

Ressources humaines

Vente

Bilan de compétences

Informatique

Audit

Recrutement

Coaching

Bureautique

Développement personnel