Francis PETROLATI

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE :



De Septembre 1986 à Septembre 1989 :

Enseignant en mathématiques et dans les domaines techniques pour l’Education Nationale.

Formateur pour adultes dans le cadre de la Formation Professionnelle Continue, (domaines d’intervention identiques).





De Septembre 1989 à Janvier 1994 :

Assistant de Formation à AFOREST Metz,

Organisme de Formation Continue Professionnelle au service des entreprises industrielles.

7 sites d’exploitation répartis en Lorraine, Alsace et Luxembourg.

Missions :

Conseil en ressources humaines, techniques et pédagogiques auprès des entreprises clientes.

Conception de formations et de documents technico-pédagogiques.

Organisation et Gestion de cursus de Formation destinée aux apprentis, aux salariés d’entreprises.

Commercialisation des actions de formation.





De Janvier 1994 à Septembre 2001:

Conseiller en Formation (même structure)

Adjoint de direction du département Interprofessionnel

Missions :

Commercialisation et Gestion d’un volume d’actions de formation pour un chiffre d’affaires de 6 MF.

Management de l’équipe commerciale du département.

Développement de nouveaux produits.





De Septembre 2001 à Décembre 2005:

Responsable du centre de formation continue (centre de profit) d’AFOREST à Henriville (460 000 € HT de Chiffre d’affaires par an).

Responsable commercial des grands comptes d’AFOREST (700 000 € HT de Chiffres d’affaires par an).

Développement du réseau clients industriels









De Janvier 2006 à Mai 2007 :

Directeur Adjoint du centre Aforest de Strasbourg

Développement de l’activité formation continue de15% sur l’année 2006.

Gestion du centre de formation.

Relation avec les entreprises.









De Mai 2007 à Mai 2014 :

Directeur de CRECI Formation puis de ITER Formation (fusion acquisition de CRECI et DICONE), Entité Formation du Groupe ARCAN (22 personnes, 2 centres de formations sur NANCY et METZ, 2Millions d’euros de C.A)

Gestion en autonomie complète, définition de la stratégie de développement.

Développement du réseau industries, cible stratégique



De Mai 2014 à ce jour

Responsable formation System Solutions France

Mise en œuvre et développement du département formation de System Solutions France







Mes compétences :

Management d'équipe

Gestion des compétences

Formation professionnelle continue

Conseil rh

Coach certifié

Direction de centre de formation