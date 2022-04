Dany QUINTARD

Aide, conseil, expertise en tout process d obtention electronique ou electromécanique, industrialisation en aval de conception avec objectifs qualité, fiabilité et maintenance, specialiste brasages tendres et durs,analyses des défaillances dues aux process de fabrication, à la conception, éradication des causes de pannes intermittentes, reversibles et irreversibles, fugitives ou simulées,Relayage et tous composants de puissance electromecaniques ou secs, matériaux, traitements de surface, protection de matériaux et leur comportement dans l'environnement, mise au pont de chimies de lavage composants ou cartes electroniques,contaminations ioniques, produits de process electroniques (flux,alliages, crèmes a braser,tropicalisants, colles et collages,forces de van der waals et tensions de surfaces sur les supports, coating ),mises au point de profils de brasage tendres ou durs,assistance et préparation aux expertises techniques suite à défaillances graves. Expert en panneaux de relayage cablés, moyenne puissance, ferroviaire et aéronautique, solutions aux brasages delicats voire impossibles. Nouvelles technologies visant a fiabiliser les cartes électroniques, les panneaux de relayage aero ferro et spatiaux,diminution des couts de revient et des couts de maintenance /modifications.Technologies lowcost innovantes des retrofits en rapport avec les exigences du ferroviaire ou l aéronautique, sans en alterer la fiabilité . Conduite de projets innovants .Conversion et distribution energie. coherences sur les materiaux de contact en vue de reduire les resistances de contact, audit de sous traitance, maitrise des risques liés aux process et produits de fabrication electronique, choix des filières, qualité de realisation (non administrative) spécialité aeronautique et ferroviaire.



help, advice, expertise in all processes for obtaining electronic and electromechanical products, industrial downstream design objectives with quality, reliability and maintenance, soft and hard soldering specialist, failure analysis reversible and irreversible due to manufacturing process or design, research causes of intermittent faults, fugitive or simulated, electromechanical or dry power switching components , protective materials and their behavior in environment, cleaning chemistries components or pcboards, ionic contamination, process electronic products (flows, alloys, solder pastes, tropicalisants, adhesives and bonding, van der Waals forces and surface tension on savings), assistance and technical expertise to prepare serious occured deficiencies. relays panels expert for aeronautic and railways materials / new technologies about, to increase fiability and decrease costs and maintenance costs..



