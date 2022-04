Dany RAMSAMI

Prospection et démarchage – relation clients – conception et organisation d’événements – coordination d’activités – animation des réseaux et du site web – formation des nouveaux stagiaires – commercialisation et promotion des événements – mise en oeuvre de nouveaux concepts – gestion budgétaire



Analyse de marché et veille concurrentielle – enquête de satisfaction – préconisations marketing et communication – diversification de l’offre – analyse du comportement du consommateur



Le développement durable et soutenable du tourisme, et la création et professionnalisation des emplois en lien avec le tourisme.





