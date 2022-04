Dany SEBIRE

Associé chez KPMG , directeur de la Business Unit Caen Sud Normandie. j'anime une équipe de 110 personnes qui interviennent au profit de nos clients du calvados et de l'Orne. Nos clients sont des entreprises industrielles commerciales et prestataires de la région que nous assistons dans leur développement, l'amélioration de leur performance et la validation de leurs résultats.



Spécialiste de l'évaluation d'entreprise et du Family business.



KPMG cabinet leader du conseil et de l'audit est présent dans 20 villes en Normandie .



Mes compétences :

Management