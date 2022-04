Dany SEIGNEURIN

Business Development MYGALE RACING Car Constructor pour la fabrication des pièces de Compétition client



Après un début de carrière dans la construction automobile(Chrysler/Peugeot), suivi de dix ans dans l'industrie spatiale(Chef de projet).

En 1995, je rejoins le groupe Sumco France SAS (epitaxie électronique) occupant différents postes à responsabilités, responsable de production puis Directeur Logistique (Achats, Approvisionnements, Planification, Gestion des stocks et Import-Export). Membre du comité de direction, et également membre du team "Global Production Control" du groupe SUMCO.



En Octobre 2007,je reviens dans l'industrie spatiale en tant que Directeur de Production du site des Clayes/Bois, Hyper Technologie. Ce site appartient au Groupe COBHAM Microwave, qui est spécialisé dans la fabrication de guide d'ondes et d'éléments d'hyper fréquences passifs pour le spatial et l'aéronautique.



Enfin en 2013 je rejoins la société MYGALE, PME de la Technopole de Magny Cours Circuit de F1. Mariant ainsi ma passion à mon expérience professionnelle. Le challenge est de réorganiser l'entreprise pour faire face aux nouvelles commandes de monoplace F4 FIA. Challenge réussi avec succès ; construction des 100 premières voitures en 9 mois seulement.Après avoir finaliser l'organisation de production,



J'occupe à présent les fonctions de Business de développement pour Mygale.



Mes compétences :

Aéronautique

Mécanique

Management

high tech

Supply chain

lean manufacturing

production

Amélioration continue

Achats

Gestion de projet

Qualité

ISO 900X Standard

budgets

Baan

Microsoft Word

Microsoft Excel

Lotus Notes/Domino

Import/Export

ISO/TS16949

Clipper

Audit