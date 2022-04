Email: danyuk@hotmail.com



Advisor chez PriceWaterHouse Coopers, dans le département Process Improvement.l'objectif du département est l'accompagnement des directions générales des sociétes de gestion dans leur structuration, organisation et leur développement.

Je travaille essentiellent sur des activités lièes au milieu de la banque d'investissement et la banque privé.

Mes missions concernent vraiment l'amélioration de la performance.

- Assistance à la maitrise d'ouvrage

- gestion des risques financiers (crédit,BâleII...)

- Mission de réorganisation d'un front et d'un back office

- Amélioration des process

- Recherche d'économies d'échelle

- Gestion de Projet

- MIFID



Diplômé d'un master en Audit et école de commerce spécialité FIANCE, et ayant eu diverses expériences dans le domaine du back office et du Middle (stage chez fortunéo PROCAPITAL (1 an), CDD Ches CLC Bourse (6 mois), CDI Chez BNP PARIBAS ARBITRAGE (2 ans)), j'ai su acquérir les compétences et l'expérience nécessaires pour effectuer des missions de qualité au sein de PWC.



Mes compétences :

Audit

Conseil

Finance

Gestion risques

Informatique

marché financier

Organisation

Performance

Prévision

Process

Sales

Sales trader

Trader