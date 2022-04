Développeur web senior, fort de plus de 8 ans d'expérience, je suis actuellement en poste chez 1000mercis, entreprise m'ayant permis d'évoluer professionnellement, grâce à l'apprentissage de langages variés et la prise de responsabilités telles que le management d'une équipe de développeurs.

Région actuelle : Rhône-Alpes



Mes compétences en tant que développeur web sont variées, du développement back-end des opérations de collectes au routage e-mailing, en passant par le monitoring des opérations de collectes.



Mon parcours au sein de 1000mercis m'a permis d'acquérir des compétences d'un niveau confirmé dans des langages tels que C#, CSS ou encore Javascript.



Mes compétences :

HTML

JavaScript

Adobe Dreamweaver

C#

MVC

JQuery

Python

Linux

ASP Classic

PHP

SOAP

Adobe Photoshop

ASP.NET

Ajax

CSS

SQL