Dany YASSINE

Diplômé d'un Master 2 en Développement d’Affaires à l’International, fort de 3 ans d’expérience dans le développement commercial et le marketing des secteurs de l’IT, et prêt à m’adapter à tout type d’environnement grâce à mes expériences à l’étranger. Débrouillard, curieux et proactif, doté d’un sens prononcé du client, je travaille pour apporter des résultats et de la valeur ajoutée à mon entreprise.



Mes compétences :

Microsoft Office

Adobe Photoshop