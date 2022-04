Sylvain LAREYRE

JobOpportunIT a pour objectif de faire profiter les ingénieurs en informatique des meilleurs emplois et projets en startup et PME sur Sophia Antipolis et Paris.



Nous nos engageons à donner à nos candidats et talents les bons conseils de carrière et trouver les meilleurs postes en respectant tes critères. Et comme chaque candidat et chaque poste est différent, nous apportons une grande importance aux attentes des candidats et leur suivi.





De formation technique et consultant en informatique pendant 5 années, j'ai travaillé pour des grands comptes comme Air France, Thalès ou PRO BTP, essentiellement sur les technologies Java/JEE et la technopole de Sophia Antipolis.



Chargé de recrutement puis responsable recrutement en SSII et éditeur de logiciels, je connais parfaitement le secteur informatique aussi bien côté candidat que côté entreprise.





Blogueur, animateur de communauté et sourceur 2.0, je suis tout simplement passionné par mon métier. J'essaye au quotidien d'apporter les meilleurs choix de carrière à mes candidats et les ingénieurs qui pourront s'épanouir pleinement dans leurs projets à mes clients startup et PME.



L'opportunité qui vous fera vibrer n'est peut être pas très loin : n'hésitez pas à m'envoyer une invitation et à me proposer un échange !



Mes compétences :

Spécifications fonctionnelles

Développement logiciel

Ressources humaines

Recrutement

Java JEE

Test et Validation de logiciel

Spécifications techniques